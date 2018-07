Goleiro Bruno deve depor ainda hoje A juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues suspendeu perto das 13h, para almoço, o julgamento do goleiro Bruno Fernandes, após o fim do depoimento da última testemunha a ser ouvida no caso, Célia Aparecida Rosa Sales, no fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante a tarde, serão lidas peças do processo e exibido um vídeo a pedido da acusação e há expectativa de que o jogador e sua ex-mulher Dayanne Rodrigues do Carmo sejam ouvidos ainda nesta terça-feira.