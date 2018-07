Goleiro Bruno vai a Assembleia de MG depor sobre juíza

A Comissão de Direitos Humanos ouvirá Bruno e seu advogado Cláudio Dalledone Júnior. Eles serão ouvidos por deputados da Comissão de Direitos Humanos. Depois da sessão, Bruno retorna para a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

No início do mês, a namorada do jogador, a dentista Ingrid Calheiros Oliveira, disse que Maria José teria pedido R$ 1,5 milhão para conseguir a libertação de Bruno, que ainda vai a julgamento por júri popular pelo sequestro, cárcere privado e assassinato de Eliza.

A assembleia chegou a marcar audiência na semana retrasada para ouvir Dalledone, mas ele não compareceu. A defesa alegou que a convocação foi feita em cima da hora e não houve tempo para que ele comparecesse.