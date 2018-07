Golfinhos de água doce ganham parque O governo de Bangladesh criou três novos parques nacionais para proteger o golfinho-de-Irrawaddy e o golfinho-do-rio-Ganges, duas espécies asiáticas de água doce. Um estudo da Wildlife Conservation Society ofereceu as informações necessárias para o governo definir quais áreas deveriam ser preservadas para proteger os animais. Os parques estão no maior ecossistema de mangues do mundo: os Sundarbans. As duas espécies representam os últimos golfinhos de água doce ainda presentes na Ásia. Os três parques ocupam uma área de 10,7 quilômetros quadrados.