Golfinhos foram usados como isca de tubarão Um dono de barco confessou nesta semana que 83 golfinhos foram mortos em 2007 no Amapá. Eles foram entregues, em alto mar, para uma embarcação de pesca para serem utilizados como isca para tubarão. A confissão ocorreu depois que a ONG Sea Shepherd Brasil ingressou com ação judicial após receber denúncia do massacre. / Agências Internacionais