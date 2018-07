Golfinhos tentam salvar companheiro na Coréia do Sul

Um vídeo feito por cientistas da Coréia do Sul mostra golfinhos tentando salvar a vida de um membro do seu grupo que estava machucado. Veja também: Assista ao vídeo Os golfinhos tentam virá-lo para a posição normal, e o seguram por baixo para que ele não afunde e possa respirar. Apesar do esforço dos companheiros, o golfinho não sobreviveu, segundo os cientistas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.