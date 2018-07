Golfista Tiger Woods sofre acidente nos EUA

O americano Tiger Woods, considerado um dos melhores jogadores de golfe, sofreu um acidente nesta sexta-feira no Estado americano da Flórida.

A polícia rodoviária disse ao jornal Orlando Sentinel que o golfista bateu seu carro de madrugada em sua rua em um condomínio de luxo na cidade de Windermere, na região de Orlando.

Ele teria colidido com um hidrante e depois com uma árvore na casa de um vizinho.

A polícia rodoviária informou ao jornal que ele ficou em estado grave e foi levado a um hospital da cidade de Ocoee.

Posteriormente, a assessoria do próprio jogador informou que o acidente não foi grave e que ele já foi liberado do hospital.

O prefeito da cidade onde fica a casa do golfista disse que ele só teve ferimentos no rosto.

Woods, de 33 anos, é uma das celebridades mais conhecidas do mundo dos esportes nos Estados Unidos, e já estrelou dezenas de comerciais de TV.

Ele já venceu 14 torneios do Grand Slam do golfe, incluindo quatro título do Masters.