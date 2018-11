Golpista que se passava por advogada é presa em SP

A golpista portava um registro falso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), uma vez que havia uma advogada registrada no órgão com nome idêntico ao seu. Ela cobrava altos valores de honorários pelos serviços, que não eram realizados, e conseguia convencer as vítimas a entregarem cheques em branco e dados pessoais.

Os policiais conseguiram rastrear a conta bancária na qual eram feitos os depósitos. O titular era o segurança Robson Tadeu de Santana Militão, de 34 anos, marido de Fernanda. Os dois foram encontrados na rua Bernardino de Lima, na Vila Formosa, zona leste de São Paulo.