Golpistas alugam terrenos, jogam entulho e somem

Classificado como golpe pelas vítimas e pela polícia, o "bota-fora" tem se repetido pela cidade. E, ao contrário do que se pode imaginar, não se restringe a lugares ermos da periferia, mas vem sendo praticado também em locais próximos da região central. Dono de um lote na Barra Funda, zona oeste, o técnico em refrigeração Gerônimo César não acreditou quando descobriu a montanha de mais de quatro metros de altura de entulho em seu terreno.

"Foi coisa de um mês. Encheram o lote durante a noite e ninguém viu nada", conta. Com medo de receber multa da Prefeitura, César procurou a Polícia Civil para registrar o caso e tentar encontrar o responsável. Enquanto as investigações correm, ele já fez orçamento para a retirada do material. "Tudo indica que vai custar algo em torno de R$ 400 mil. Não sei o que fazer porque, enquanto o entulho estiver lá, o lote ficará parado. É um golpe que deixa você de mãos atadas."

Segundo o delegado titular da Delegacia de Meio Ambiente, Oswaldo de Souza, muitas vezes o golpe é aplicado por empresas legalizadas, que em vez de descartarem entulho em aterros legalizados pela Prefeitura os levam a locais clandestinos. "Só com gasto de diesel e caminhão, economizam a metade do dinheiro."

Grande parte das investigações começa por denúncias de vizinhos. Caso o golpista seja pego, a pena pode ser de reclusão de 1 a 5 anos. "Mas são casos complexos e difíceis de investigar porque eles fazem na calada da noite."

?Cachorrada?

Aos 87 anos e com um salário mínimo de aposentadoria, Ângela da Silva também foi vítima do golpe. E, além de ter o terreno entupido de entulho, ela foi multada em R$13 mil pela Prefeitura. "E ainda tem mais. Está gastando toda a aposentadoria para pagar o IPTU atrasado", conta sua filha, Aparecida Tognato.

De acordo com Aparecida, como o terreno fica próximo a uma favela, havia urgência em alugá-lo. "A gente se sente desamparada. Você tem lei, advogado, paga seus impostos e ainda acontece isso. Foi uma cachorrada", diz a filha. Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, ações de fiscalização ocorrem em toda a cidade com a finalidade de coibir todo tipo de descarte irregular de resíduos. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.