Golpistas criam banco falso e somem com US$ 100 mil em Uganda

Golpistas em uma cidade na fronteira entre Uganda e o Quênia estabeleceram um banco falso e sumiram com US$ 100 mil em depósitos.

O banco Visa Finance Bank, que funcionou durante dois meses, abriu suas portas na cidade de Malaba e fez propagandas nas rádios locais.

Mas quando investidores apareceram no banco para pedir o dinheiro de volta, tudo o que encontraram foi um bilhete que afirmava: "Desculpem-nos, as operações do banco foram transferidas para um novo local".

Os golpistas pagaram por alimentos, aluguel e propagandas com cheques falsos.

"Pessoas sinceras"

Richard Ojore, dono do prédio no qual os fraudadores estabeleceram o banco, disse à BBC que acreditava que o grupo era de "pessoas sinceras".

"Nós assinamos um acordo e eles até deram um cheque com pagamentos para um ano", afirmou.

"Fui até o banco e apresentei o cheque para confirmação. Os banqueiros afirmaram que o cheque era falso."

"Quando contei (para as pessoas) em Malaba, eles já tinham fugido", disse.

Um repórter da BBC em Malaba, Abraham Odeke, afirmou que uma multidão se reuniu em frente à sede do banco para ouvir que foram vítimas de um golpe.

Segundo o repórter, a maioria deles são comerciantes e agricultores dos vilarejos que cercam Malaba.

Mas, de acordo com Odeke, tudo que sobrou dentro da sede do banco foram as cadeiras fazias. Os caixas, ventiladores e até os tapetes foram levados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.