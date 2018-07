Golpistas na internet usam mulheres bonitas para fazer homens tirar roupa

Homens que usam sites de relacionamento para conhecer mulheres estão sendo alvos de um tipo de golpe que pode lhes custar o equivalente a milhares de reais.

As vítimas são procuradas na internet por mulheres jovens e atraentes, que pedem a eles que tirem suas roupas diante da câmera do computador.

As imagens são gravadas pelos golpistas, que chantageiam suas vítimas, prometendo publicar o vídeo na internet junto a acusações de pedofilia.

A polícia na França afirma receber denúncias deste tipo todos os dias, mas as autoridades acreditam que a maior parte dos casos nunca é denunciada.

YouTube

Uma vítima de 28 anos, que não quis se identificar, aceitou falar à BBC sobre o golpe que sofreu. O caso começou quando ele foi procurado por uma mulher em um site de relacionamento.

"Ela me mandou uma mensagem e eu fiquei feliz, porque normalmente as mulheres nunca dão o primeiro passo", disse ele.

"Ela disse que era francesa, morava em Lyon, mas que estava de férias na Costa do Marfim. Nós conversamos um pouco pelo MSN e pude ver um vídeo dela. Ela era uma garota muito bonita, com aparência bem francesa."

"Ela estava vestida, inicialmente, e me perguntou se eu gostaria de ir adiante. Eu perguntei o que isso significava exatamente, e ela disse que queria ver o meu corpo... tudo."

Ele conta que começou a ver a mulher tirar a roupa, achando que se tratava de uma transmissão ao vivo, mas na verdade a imagem era um vídeo gravado previamente. A vítima resolveu tirar a sua roupa também.

"Depois de cinco minutos ela me mandou uma mensagem: 'Veja só este vídeo que fiz de você. Vou publicá-lo no YouTube a não ser que você me mande dinheiro'. Quando vi o vídeo era possível ver o meu rosto... dava para ver tudo."

O vídeo enviado à vítima havia sido publicado em uma página secreta. No site, havia diversos vídeos de outras vítimas que também caíram no golpe.

O chantagista pedia o envio de 500 euros (cerca de R$ 1,3 mil) a Abidjan, capital da Costa do Marfim. O vídeo trazia uma legenda com o nome da vítima e acusações de que ele estava tirando a roupa diante de uma menina menor de idade.

Reputação

A polícia francesa recebeu recentemente uma onda de denúncias contra este tipo de golpe.

"Infelizmente nem todos que são vítimas deste crime estão procurando a polícia porque as tentativas de chantagem ferem demais a intimidade", diz Vincent Lemoine, policial especializado em crimes pela internet.

Uma empresa francesa especializada em administrar a reputação online de pessoas disse que também tem recebido pedidos de ajuda de diversos clientes em relação a esse golpe.

"A maioria das pessoas que nos liga está em pânico, e eles não têm ideia sobre o que fazer. Eles temem que isso vá arruinar completamente as suas vidas", diz Alberic Guigou, da empresa Reputation Squad.

"Eles nos procuram desesperados e sempre inventam histórias. Eles nunca dizem: 'Eu conheci uma pessoa na internet e tirei a roupa para ela'. Mas em 95% dos casos se trata de chantagem via webcam."

Quando as vítimas se recusam a pagar, os golpistas se fazem passar por agentes da polícia da Costa do Marfim que investigam crimes de pedofilia.

"Os chantagistas também colocam o vídeo em um site falso que diz ser da Interpol, da polícia local ou da polícia francesa", afirma Lemoine.

"E ao mesmo tempo, eles mandam e-mails com documentos falsos que indicam que a pessoa cometeu crimes de pedofilia ou pornografia, e que para encerrar o caso elas precisam pagar uma multa."

Desespero

Uma mulher - que também não quis ter seu nome publicado - disse à BBC que seu ex-marido chegou a pagar 3,5 mil euros (mais de R$ 9 mil) a chantagistas em junho deste ano. Desesperado, ele se suicidou uma semana depois da chantagem.

A repórter Laure Belot, do jornal francês Le Monde, conversou com pessoas que disseram que nunca se imaginavam sendo vítimas de um golpe destes.

"Nós podemos dizer 'que idiota', por ele tirar sua roupa em frente à webcam, mas nossa sociedade é uma sociedade de solidão, onde as pessoas ficam sozinhas em seus quartos com um computador durante toda a noite", diz a jornalista.

"Para uma pessoa que já está sozinha, é possível imaginar que isso é altamente destrutivo. Se você tem pessoas ao seu redor que podem ajudar é um pouco melhor. Mas muitas destas pessoas são solitárias, e nesse caso isso pode ser dramático. Se você é muito jovem, isso pode ser arrasador."

O especialista em reputações online afirma que as pessoas tendem a exagerar o impacto que um episódio como esses pode ter nas suas vidas.

"As pessoas têm a sensação de que quando algo é colocado na internet isso vai ficar lá para sempre. Mas felizmente este não é o caso", diz ele.

"E há muitos e muitos casos em que você pode intervir e retirar algo da internet, sobretudo quando envolve pornografia, como no caso do golpe da webcam."

O YouTube, o site mais popular de vídeos da internet, não admite material com conteúdo sexual explícito e remove vídeos desta natureza.

A polícia francesa recomenda que as pessoas não cumpram as exigências feitas pelos chantagistas. O homem de 28 anos com quem a BBC conversou não pagou o dinheiro pedido pelos golpistas.

No final, eles perderam interesse na vítima e não fizeram mais contato. Outro homem que pagou a quantia exigida se viu novamente assediado pelos criminosos, que pediram mais dinheiro.

Eles pedem que vítimas de abusos online avisem a polícia. A acusação pode ser feita até mesmo pela internet.

As autoridades estão se esforçando para lidar com estes casos, mas a verdade é que existe pouca cooperação entre as polícias de diversos países do mundo, dificultando a ação contra crimes deste tipo.

Os criminosos sabem se aproveitar bem da falta de coordenação mundial na luta contra golpes pela internet. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.