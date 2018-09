Gomes aceita reserva e vê Julio César pronto para estreia

O goleiro titular do Brasil foi liberado pelo departamento médico para voltar aos treinos normais com o restante da equipe, nesta quarta, após ter sofrido uma lesão nas costas no primeiro tempo do amistoso da semana passada contra o Zimbábue, vencido pela seleção brasileira por 3 x 0.

Após deixar o campo com apenas 25 minutos de jogo, dando lugar a Gomes, Julio César passou dois dias sem treinar e depois fez um trabalho específico, combinado com três sessões diárias de fisioterapia.

A contusão também deixou o goleiro de fora da vitória por 5 x 1 do Brasil sobre a Tanzânia, na segunda-feira, a primeira vez que a seleção brasileira jogou sem ele no gol em dois anos.

Apesar do período sem treino, Julio César estará totalmente em forma para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra a Coreia do Norte, no dia 15 de junho, de acordo com Gomes.

"Pela experiência que o Julio tem e pelo o que ele tem jogado, (a falta de ritmo) não vai atrapalhar", afirmou Gomes a jornalistas em entrevista coletiva no hotel onde a seleção brasileira está concentrada em Johanesburgo. "Com certeza ele estará bem para a estreia."

"Mais do que nunca o Julio merece estar jogando uma Copa do Mundo. O Julio é o melhor goleiro do mundo na atualidade, pelo que tem feito e pelo que tem ganhado. Tem muito goleiro bom, mas que não ganha. Mas o Julio, além de ser bom, tem ganhado muita coisa", acrescentou Gomes, referindo-se aos títulos conquistados pelo goleiro na Inter de Milão nesta temporada.

Com a equipe italiana, Julio César levantou nesta temporada os troféus do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Liga dos Campeões.

Gomes foi a primeira escolha de Dunga para o gol do Brasil quando o ex-jogador assumiu como técnico da seleção, em 2006, mas perdeu o posto após apenas três partidas, e depois só voltou a ter uma nova chance na Copa das Confederações de 2009.

Ele também não estava presente nas últimas listas antes do Mundial, mas foi convocado para a Copa após uma ótima temporada pelo seu time, o inglês Tottenham.

O goleiro reconheceu que uma situação específica --a qual disse não poder revelar-- custou a ele a confiança do treinador, mas acrescentou que agora a questão está resolvida.

"Hoje me sinto muito bem para ajudar a seleção brasileira. Sou experiente o suficiente para saber que o Julio é o numero 1, e se caso precisarem de mim eu estarei pronto", afirmou o reserva imediato do gol brasileiro, à frente de Doni.

Os jogadores da seleção voltam a treinar nesta quarta-feira, apenas no período da tarde, após terem tido um dia de folga na véspera. Apenas o goleiro Julio César não teve folga, já que continuou a fisioterapia e também treinou com o preparador de goleiros Wendell.