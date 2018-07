Gomes é internado e fica fora 1 mês

SITUAÇÃO DELICADA - Ricardo Gomes pode receber alta hoje, mas vai ficar algum tempo sem trabalhar

Não bastassem os cinco desfalques no time titular, o São Paulo também perdeu Ricardo Gomes para enfrentar o Once Caldas, na Colômbia, quinta-feira, pela Libertadores. O técnico deu um susto nos jogadores, dirigentes e comissão técnica. Sentiu-se mal logo depois do clássico com o Palmeiras (derrota por 2 a 0), foi levado para o Hospital São Luiz, onde os médicos detectaram um sangramento no cérebro do treinador.

José Sanches, médico são-paulino, tratou de tranquilizar a todos. Disse que Ricardo Gomes não teve um acidente vascular cerebral (AVC), como chegou a ser cogitado. Ele passou por exames e já está num quarto do hospital. O sangramento tem o tamanho de um grão de arroz e será absorvido pelo cérebro naturalmente em até quatro semanas. Até lá, o treinador terá de ficar totalmente afastado de suas funções.

"Um AVC, mesmo leve, teria sido algo muito grave", diz o médico do São Paulo. "Estamos investigando as causas do sangramento, mas já temos consciência de que em pelo menos 30% dos casos não se consegue encontrar um motivo e, mesmo assim, o paciente vai se recuperar e ter uma vida normal, sem nenhuma sequela."

O treinador pode ter alta do hospital já na tarde de hoje, depois de passar por todos os exames. "O grande problema teria sido apresentar alguma anomalia em um exame de arteriografia", explica Sanches. "O dele não deu nada. Agora é só esperar a recuperação."

O retorno aos gramados vai demorar pode demorar menos de quatro semanas, dependendo do quadro clínico. Enquanto não puder voltar à ativa, Ricardo Gomes será substituído pelo auxiliar Milton Cruz. O médico tricolor sugere até que o treinador tente se afastar totalmente do futebol nesses primeiros dias, porque provavelmente um dos motivos do problema seja o estresse. "Acho que, quinta-feira, o melhor seria tomar um relaxante e ir dormir", afirma Sanches.

TIME SENTE

O elenco são-paulino sentiu o baque da notícia. "Ficamos chocados", admitiu Hernanes. "Para perder, ganhar ou empatar, estamos preparados, não para um problema de saúde."

Ricardo Gomes, no entanto, já falou com Milton Cruz sobre os jogadores que embarcam hoje cedo para a Colômbia e o time que deve ser escalado. O auxiliar passou quase toda a noite ao lado do companheiro no hospital e ainda voltou para lá no final da manhã. O treinador também recebeu a visita de Rogério Ceni, do ex-jogador Raí, além de ligação de Kaká, da Espanha.

"Vou levar 19 atletas e devo escalar a equipe com uma linha de quatro na defesa. Não temos muitos zagueiros à disposição", adianta Milton Cruz. Ele perdeu Renato Silva (estiramento muscular) no clássico, e já não dispunha de André Luís, suspenso da Libertadores por três partidas. Alex Silva viaja. Cicinho, que sentiu dores musculares durante o clássico, está liberado, assim como Rodrigo Souto. Mas Dagoberto (estiramento muscular), Fernandinho (ainda recuperando-se de fratura no pé) e Junior Cesar (conjuntivite) ficam em São Paulo.