Gomes reclama do campo. Time vê falha na marcação

O técnico Ricardo Gomes reconheceu que seu time deixou a desejar no empate contra o Santo André, que impediu o São Paulo de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter saído na frente, ainda no primeiro tempo, o time tricolor deu muitos espaços ao adversário.

"Pelo que aconteceu no segundo tempo, foi justo. Fomos melhores na primeira etapa, mas mesmo assim não conseguimos impor o nosso padrão de jogo e a forma ideal de atuar", observou o técnico, que criticou o estado do gramado do Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. "No segundo tempo, a bola esteve mais no alto do que embaixo, no gramado, e esse não é o nosso estilo de jogo. O campo dificultou a posse de bola e aumentou os erros de passe, aí o time acabou parando."

Mas Ricardo Gomes acredita que o campo ruim pesou para os dois lados, não apenas para o São Paulo. "O Santo André também passou a fazer jogadas de bola longa. É uma equipe que luta para fugir do rebaixamento e muito forte fisicamente. Nós não conseguimos sair tocando, o jogo ficou sem criatividade, a gente começa a mudar o estilo de jogar, isso mudou o jogo todo completamente."

Para os jogadores, mais do que o gramado, o que pesou para que o São Paulo voltasse para casa com apenas um ponto foram as falhas na marcação. "Tivemos muitas dificuldades, não podíamos ter relaxado na marcação. Faltou um pouco mais de pegada e eles cresceram", disse o ala Jean, autor do gol. "Ganhei confiança, mas não adiantou muito porque a gente não conseguiu vencer o jogo."

Um dos líderes do elenco, o zagueiro André Dias detectou o problema do São Paulo ontem, que levou ao empate: "Nós demos um pouco de espaço para o Santo André, por isso saímos com este resultado daqui", apontou o camisa 3. "A gente não pode tirar o mérito do Santo André, uma equipe que teve mais posse de bola, mas a gente chegou muito nos contra-ataques e essa não é a nossa forma de jogar."

AÇÃO NA JUSTIÇA

Não foi só dentro de campo que o São Paulo tropeçou. Na Justiça, o time perdeu uma ação diante de Gabriel, lateral direito formado no clube do Morumbi e que hoje atua no Panathinaikos, da Grécia. O jogador, que saiu em 2004 para o Fluminense, ainda tem direitos de imagem e benefícios trabalhistas a receber do clube paulista. Em primeira instância, foi determinado que o São Paulo pague R$ 2 milhões para o jogador, mas ainda cabe recurso.