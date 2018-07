Gomes terá seu preferido de volta

Hernanes leva a bola para todo canto. Mesmo durante os 26 dias em que esteve empenhado na recuperação de uma lesão de menisco no joelho direito se mantinha agarrado a ela. Só a soltou para fazer a cirurgia; depois, voltou a ter contato ininterrupto com a redonda. "Até na fisioterapia sempre estive com ela", lembra o camisa 10 são-paulino. "Se não podia usar o pé, batia com a cabeça, o peito. Não podia perder a intimidade. É a bola que traz alegria para o nosso torcedor."

Feliz está Ricardo Gomes. Em tempo recorde, pode contar de novo com o jogador que considera mais importante na sua equipe. O retorno do volante estava marcado apenas para o meio de outubro, mas ele superou as expectativas. "Na minha linha de trabalho, o meio-campo é o setor mais importante. É quem vai municiar todo o jogo, principalmente agora com o Hernanes de volta", afirma.

O jogador já queria ter estado em campo na semana passada. "Tinha passado em todos os testes, mas o departamento médico me segurou. Me sentia um inocente na prisão", brinca.

Sem Hernanes, o São Paulo disputou três jogos - venceu o Cruzeiro (2 a 1) e o Avaí (2 a 0) e empatou com o Santo André (1 a 1). Um bom retrospecto, que pressiona o volante pernambucano a pisar o gramado de novo em grande forma, sob pena de ter sua eficiência questionada, como no final do trabalho do técnico Muricy Ramalho no clube.

Na época, chegou a esquentar banco, na reserva, e ficou fora do jogo decisivo contra o Cruzeiro na Taça Libertadores. O São Paulo foi eliminado do torneio. "Volto com a responsabilidade de manter a boa média de pontos. Senão, vão dizer que a culpa é minha", diverte-se.

Tudo com que Hernanes sonha é fazer gols e passes importantes, como no final da temporada passada, em que foi escolhido destaque do Campeonato Brasileiro. "Sei que vou precisar da minha parcela de decisão", conta Hernanes. "No ano passado, em alguns jogos fui decisivo, marquei gols, chamei a responsabilidade. Nestes momentos finais da competição, o que vai contar é a força de decisão de cada jogador. É o momento de aparecer, chegou a hora."