Google apresenta concessões formais à UE em caso antitruste

A ferramenta de busca mais popular do mundo ofereceu propostas pela primeira vez em janeiro após queixas de rivais como a Microsoft, que desencadearam a investigação da Comissão em novembro de 2010.

Mas a companhia fez agora uma oferta formal de concessões.

"Nas últimas semanas, a Comissão completou sua avaliação preliminar formalmente apresentando suas preocupações. Nessa base, o Google fez uma submissão formal de comprometimentos à Comissão", disse o porta-voz da Comissão sobre questões competitivas, Antoine Colombani.

"Estamos preparando o lançamento de um teste de mercado para buscar reações de players do mercado, incluindo os reclamantes, sobre essas propostas de comprometimentos", disse.

Pessoas familiares com o assunto disseram anteriormente à Reuters que o Google estava disposto rotular seus próprios serviços em resultados de busca para diferenciá-los dos serviços rivais, e também impor menos restrições sobre anunciantes.

O porta-voz do Google Al Verney disse que a companhia continua a trabalhar cooperativamente com a Comissão. Um acordo com o regulador poderia dispensar uma multa que pode alcançar 5 bilhões de dólares, ou 10 por cento de suas receitas em 2012.

(Reportagem de Foo Yun Chee)