Google bloqueia vídeo do YouTube no Egito e Líbia; mantém online O YouTube, site de compartilhamento de vídeos controlado pelo Google, disse nesta quarta-feira que não removerá um vídeo zombando do profeta islâmico Maomé que suscitou protestos contra os Estados Unidos no Egito e na Líbia, mas bloqueou acesso a ele nesses países.