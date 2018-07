Google Books preocupa EUA O Departamento de Justiça dos Estados Unidos considera que um acordo judicial que dá ao Google direitos digitais a milhões de livros fora de catálogo precisa ser revisto, pois ameaça a competição e pode elevar preços. A informação está em um documento apresentado à corte federal de Nova York. A agência governamental começou a analisar o acordo do Google, que recebe oposição de concorrentes como Microsoft e Amazon, no trimestre passado. O departamento informou ao juiz distrital Denny Chin esperar que seja fechado um acordo aceitável, respeitando as leis antitruste e de direitos autorais dos EUA.