Google compra empresa de serviços para celular Divide

Em mensagem postada em seu site nesta segunda-feira, a Divide afirmou que está se juntando à equipe do Android, do Google, e que seguirá oferecendo serviços aos atuais usuários.

A mensagem não esclareceu os termos financeiros do acordo e o porta-voz da maior empresa de buscas online do mundo não quis comentar os termos.

O aplicativo da Divide separa dados profissionais e corporativos contidos no celular, permitindo que as empresas gerenciem dispositivos pessoais diferentes usados no trabalho.

(Reportagem de Alexei Oreskovic)