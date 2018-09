Google contesta decisão de retirar do ar vídeo do YouTube O Google Brasil entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) contestando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que determinou a retirada do ar de um vídeo postado no YouTube. O conteúdo do vídeo foi considerado ofensivo ao cantor e candidato derrotado nas eleições para o Senado, Netinho de Paula (PC do B).