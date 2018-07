Google deve tomar lugar do Facebook em anúncios em displays nos EUA

A influência crescente do Google em anúncios em displays --as janelas com imagens e vídeos encontrados em sites-- vem na esteira do crescimento da publicidade em vídeo na sua subsidiária YouTube, assim como a publicidade móvel por meio do AdMob, uma empresa adquirida pela Google em 2009.

Este ano, o Google vai obter 15,4 por cento das verbas de publicidade em displays, ou 2,31 bilhões de dólares, em comparação com 14,4 por cento do Facebook, ou 2,16 bilhões de dólares, de acordo com projeções da eMarketer, uma empresa de pesquisa de publicidade digital.

Mas o levantamento assinala que os editores têm sido afetados pela demanda mais fraca do que a esperada em publicidade este ano, já que as grandes marcas estão segurando custos nas campanhas digitais.

(Por Gerry Shih)