Google Earth revela nº de tanques na Europa Imagens do Google Earth ajudaram pesquisadores da Universidade da Colúmbia Britânica a estimar o volume de peixes que estão sendo criados em tanques-rede no Mar Mediterrâneo. O estudo, publicado ontem na revista científica PLoS One, revelou a existência de 20.976 tanques para salmões e 248 para atuns. Cerca de metade dos viveiros está na costa grega e um terço na costa turca, o que mostra que esses países informam dados inferiores aos reais sobre a produtividade da sua aquicultura para as autoridades europeias. O trabalho mostra que a utilização das imagens do Google Earth pode ser uma ferramenta eficaz para aferir o uso do oceano.