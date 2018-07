Google eleva recursos de venture capital para US$300 mi ao ano

O acesso a esses consideráveis recursos significa que o Google Ventures poderá investir em mais rodadas posteriores de capitalização, que tendem a requerer fundos de dezenas de milhões de dólares ou mais por investidor.

Isso colocaria o Google em patamar semelhante ao de fundos de venture capital mais bem estabelecidos, como o Intel Capital, que tipicamente investe entre 300 milhões e 500 milhões de dólares anuais.

"Isso dará muito mais força aos nossos investimentos, se precisarmos", disse Bill Paris, sócio administrador do Google Ventures.

Parte do motivo para o aumento é que o Google Ventures é uma empreitada relativamente nova, iniciada em 2009. Algumas das empresas que o fundo apoiou dois ou três anos atrás já avançaram para novos estágios, o que potencialmente deve exigir injeções maiores de dinheiro para permitir que cresçam mais.

O Google Ventures adotou uma abordagem eclética, investindo em amplo espectro de empresas que variam da medicina à energia não poluente, passando por operadoras de cupons de descontos.

A cada ano, o fundo tipicamente banca de 40 a 50 empresas em primeiro estágio, tipicamente com investimento de menos de 250 mil dólares ou menos em cada, e realiza cerca de 15 transações com investimentos de até 10 milhões de dólares, disse Maris.

Um dos objetivos do fundo é realizar uma ou duas transações anuais com investimentos da ordem dos 20 milhões a 50 milhões de dólares, disse Maris.

Alguns dos investimentos realizados envolvem a Nest, que produz termostatos inteligentes; a Foundation Medicine, que aplica análise genômica a tratamentos de câncer; a Relay Rides, um serviço que organiza caronas; e a Silver Spring Networks, que opera redes elétricas com o chamado smart grid.

No ano passado, a HomeAway, uma das companhias em que o Google Ventures investiu, obteve 216 milhões de dólares em sua oferta pública inicial de ações.

Ainda assim, faltam ao fundo empresas de primeira linha como o Twitter ou o Pinterest. A recente contratação de Kevin Rose, um executivo conhecido de capital para empreendimentos, pode ajudá-lo a atrair transações mais ambiciosas.

Em breve, os recusos do fundo pode aumentar ainda mais. "Larry já me perguntou diversas vezes o que eu faria com um bilhão de dólares ao ano", disse Maris, mencionando Larry Page, o presidente-executivo do Google.