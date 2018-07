Google encerra serviço de música na China

Lançado em 2009 com um parceiro local, o Google Music Search tinha como objetivo ser um competidor legalizado de busca de música ao serviço popular da Baidu, que na época fornecia links aos usuários para downloads.

Mas no início de 2010, o Google anunciou que não mais tinha interesse em cumprir leis chinesas e censurar buscas no maior mercado de Internet do mundo.

Como resultado, a empresa transferiu seu site chinês para Hong Kong e viu sua participação no mercado de buscas diminuir. Desde então, a fatia da Baidu cresceu e no ano passado a empresa lançou um serviço legalizado de busca de músicas após acordo com gravadoras.

"Decidimos fechar o Google Music Search na China... Isso é parte de nosso esforço para dar mais foco a nosso portfólio de produtos", disse um porta-voz da empresa em comunicado.

Os produtos do Google, como mapas, busca e email, algumas vezes sofrem problemas de acessibilidade na China. Em junho deste ano, o Google lançou recurso que alerta usuários chineses de seu site em Hong Kong sobre palavras que foram bloqueadas.

A China tem mais de meio bilhão de internautas mas opera em um sistema fechado onde as empresas de Internet do país têm que cumprir leis locais e censurar assuntos considerados delicados pelo governo. Facebook, Twitter e YouTube são bloqueados na China.