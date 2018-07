Google Glass recebe novo desenho às vésperas de lançamento

O Google também anunciou acordo com a Vision Service Plan, maior plano de saúde oftalmológica dos EUA, que permitirá aos consumidores obter prescrições de lentes especialmente desenhadas para os novos óculos.

Uma tela do tamanho de um selo fica na lateral da armação do Google Glass, que pode gravar vídeos, acessar emails, oferecer direções e informações da Web ao se conectar sem fio com o celular do usuário.

A versão do Google Glass disponível até agora era montada em uma armação de titânio que fazia os óculos parecerem sem lentes, dando uma imagem um tanto ridícula do usuário, que chegou a ser parodiada no programa "Saturday Night Live".

O site do Google na segunda-feira mostrou uma nova seleção de quatro novas lentes, disponíveis cada uma por 225 dólares, e alguns óculos de sol por 150 dólares.

"Esta nova coleção é uma incursão em uma categoria totalmente nova de óculos inteligentes", disse o Google em comunicado.

(Por Alexei Oreskovic)