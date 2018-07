Google iniciará vendas de 2a geração do Nexus 7 em julho, dizem fontes

O Google quer atingir até 8 milhões de tablets produzidos pela Asustek no segundo semestre, lançando o desafio para outros tablets de menor valor como o Kindle Fire, da Amazon.com, e o iPad mini, da Apple, segundo as fontes com conhecimento do novo produto.

Esta é a primeira vez que detalhes sobre o prazo e a meta de vendas do novo tablet do Google foram revelados, apesar de a companhia não ter divulgado nenhum informação para o público.

A empresa, que tem quase todo seu ganho proveniente de anúncios online, quer que o tablet Nexus seja um sucesso, uma vez que mais usuários do produto significaria maior exposição às propagandas no Google.

A versão mais recente terá uma tela com resolução maior, design mais fino da moldura e processador da Qualcomm, em vez do Tegra 3, da Nvidia, que foi usado nos primeiros Nexus 7 lançados neste ano, disseram as fontes.

Um porta-voz do Google não quis comentar sobre o novo tablet. Qualcomm e Nvidia também se recusaram a responder questões sobre o assunto.

O Google e outras empresas que não atuam tradicionalmente em hardware, como Amazon e Microsoft, começaram a fazer incursões no mercado de dispositivos móveis, à medida que consumidores têm cada vez mais acesso à Web em qualquer lugar.

O primeiro tablet do Google foi apresentado em junho do ano passado, com a expectativa de replicar o sucesso de seu smartphone em um mercado altamente disputado, agora dominado por Kindle Fire e iPad.

(Reportagem adicional de Edwin Chan e Alexei Oreskovic, em San Francisco)