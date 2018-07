Google paga US$7 mi para resolver investigação nos EUA

Detalhes do acordo, que encerra uma investigação de quase três anos, já haviam sido noticiados na semana passada.

O Google, maior feramenta de busca do mundo, disse que o incidente foi um erro relacionado a um trecho de código experimental incluído no software dos carros. A empresa afirmou que os dados não eram utilizados em nenhum serviço do Google.

O Google aceitou no acordo desta terça-feira eventualmente destruir os dados coletados nos Estados Uidos. A companhia está trabalhando com vários páises europeus para determinar como lidar com os dados coletados na região.

O Google não admitiu violar quaisquer leis dos EUA na chamada garantia de observância voluntária que registrou junto aos Estados.

A multa de 7 milhões de dólares, que será distribuída entre os Estados envolvidos na investigação, representa uma fração pequena da receita de cerca de 50,2 bilhões de dólares em 2012 e de seu lucro líquido de 10,7 bilhões de dólares.