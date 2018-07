Google pode pagar US$7 mi para resolver incidente com Estados dos EUA O Google está aproximando-se de um acordo de 7 milhões de dólares com cerca de 30 Estados norte-americanos para resolver um incidente de 2010 em que seus carros de mapeamento Street View coletaram senhas e outros dados pessoais de redes sem fio domésticas, de acordo com uma fonte próxima ao assunto.