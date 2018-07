Google predomina no Brasil e na Índia

Miguel Helft, SÃO FRANCISCO, The New York Times, O Estadao de S.Paulo

No total, os usuários da internet nos Estados Unidos gastam 9% do seu tempo usando algum serviço Google, de acordo com a empresa ComScore.

Mas há lugares onde o Google é muito mais dominante. Principalmente na Índia e Brasil, com base nos novos dados da ComScore.

Nesses países, para cada hora passada online, cerca de 18 minutos são num serviço Google.

Para ser exato, Google responde por quase 30% dos minutos online despendidos por uma pessoa no Brasil e quase 29% na Índia. Em terceiro lugar está a Irlanda, com 16%.

A média global costuma ser de 9,4%, que é ligeiramente maior do que nos Estados Unidos.

A liderança do Google sobre seus rivais no Brasil e na Índia em parte é resultado de uma anomalia: a sua rede social, o Orkut, que tem fracassado em praticamente todas as partes do mundo, é a número um nos dois países. Mas o Orkut é apenas uma parte dessa história.

No Brasil, Google captura quase 90% de todas as buscas, 71% do tempo gasto em mapas (comparado com apenas 42% nos Estados Unidos) e 43% do tempo passado em blogs (comparado com 30% entre os americanos).

Na Índia, ele responde por 88% das buscas, 64% dos mapas e 48% dos blogs.

Andrew Lipsman, diretor de análise do setor, da ComScore, diz que o predomínio do Google nesses países tem razões históricas. Para ele, embora em lados opostos do mundo, no caso da internet, Índia e Brasil se desenvolveram paralelamente.

"Parte da explicação está no fato de que o Google surgiu em cena no momento em que esses mercados estavam se desenvolvendo", diz ele. "À medida que o Google se tornou o instrumento de busca padrão, a marca se estendeu para os outros serviços."

Naturalmente existem outros países onde o Google não conseguiu superar marcas locais - especialmente na China, o mercado de internet com o maior número de usuários, onde ele fica atrás do Baidu, e na Rússia, onde o Yandex é o instrumento de busca dominante.

Mas, globalmente, a Índia está em sétimo lugar, e o Brasil em nono, em termos de uso da internet. E são dois dos mercados que crescem com mais rapidez. Obviamente, esse crescimento é de bom augúrio para o Google, pois indica que ele ainda tem muito espaço para ampliar seu domínio nos Estados Unidos. E deixa claro como é grande o desafio para uma rival como a Microsoft competir globalmente com ele.