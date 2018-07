Google Street View chegará a reserva no interior do AM Cinco comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, entre os municípios de Iranduba e Novo Airão, a 180 quilômetros de Manaus, vão poder ser vistas até o fim do ano de qualquer lugar do mundo pelo Google Street View, segundo o governo do Amazonas. O Street View é uma ferramenta do Google que permite explorar lugares por meio de imagens em 360 graus no nível do solo. Hoje, a equipe do Google estará na reserva para gravar as imagens.