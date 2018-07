Google tem resultado do 3o tri abaixo das estimativas

O lucro líquido por ação no período foi de 6,53 dólares.

O lucro antes de itens extraordinários no terceiro trimestre foi de 9,03 dólar por ação, abaixo dos 9,72 dólares um ano antes e inferior à expectativa de analistas de ganho de 10,65 dólares por papel, nessa base.

O anúncio surpresa do resultado, que era esperado para após o fechamento das bolsas de valores, fez as ações do Google chegarem a cair mais de 10 por cento.

(Por Edwin Chan em San Francisco)