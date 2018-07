Google vai bloquear vídeo eleitoral após derrota na Justiça

"Soubemos que nosso último recurso contra a ordem não foi conhecido, de forma que, agora, não temos outra escolha senão bloquear o vídeo no Brasil", escreveu Coelho no blog oficial do Google no país.

O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul tinha emitido um veredito obrigando o Google a retirar do YouTube um vídeo que criticava o candidato a prefeito de Campo Grande Alcides Bernal (PP). O Google recorreu contra a decisão e não havia retirado o vídeo da Internet.

A Polícia Federal deteve o presidente do Google Brasil na quarta-feira, mas ele foi liberado após assinar um termo em que se comprometeu a comparecer à Justiça caso convocado.

"Estamos profundamente desapontados por não termos tido a oportunidade de debater plenamente na Justiça Eleitoral nossos argumentos de que tais vídeos eram manifestações legítimas da liberdade de expressão e deveriam continuar disponíveis no Brasil", escreveu Coelho.

Segundo ele, o usuário que publicou um dos vídeos acabou por removê-lo e fechou sua conta no YouTube. "Esse é apenas um exemplo dos efeitos intimidatórios do episódio para a liberdade de expressão", acrescentou o diretor-geral do Google Brasil.

(Por Sérgio Spagnuolo e Bruno Federowski)