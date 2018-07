Gorbachev pede museu para vítimas da repressão comunista

O último presidente da antiga União Soviética, Mikhail Gorbachev, assinou uma petição para que uma das mais conhecidas prisões soviéticas seja transformada em um museu em homenagem a milhões de vítimas da repressão comunista, especialmente durante o governo de Josef Stalin. Gorbachev, que introduziu as reformas que deram início ao processo que resultou no colapso da União Soviética, assinou a petição juntamente com outros políticos, cientistas e ativistas de direitos humanos. O objetivo é tranformar a prisão Butyrka, no centro de Moscou, em um museu. Os organizadores da petição dizem que os russos correm o risco de esquecer a brutalidade do passado e que o museu serviria como um lembrete dos piores excessos cometidos durante a era soviética. Durante as campanhas realizadas por Stalin contra seus opositores, até 20 mil prisioneiros chegaram a ficar na Butyrka de uma só vez. Os que escaparam da execução foram transferidos para os campos de prisão ao redor do país, conhecidos como gulags. Entre os que ficaram presos na Butyrka está o escritor e dissidente Alexander Solzhenitzyn. Os partidários da proposta afirmam que o ex-líder Josef Stalin está sendo reabilitado na consciência nacional, já que muitos dos que sobreviveram ao seu regime já morreram. Alguns historiadores estariam colocando muito ênfase na rápida industrialização obtida sob o regime de Stalin, ignorando as conseqüências desse processo, como a fome, a repressão e o extermínio de opositores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.