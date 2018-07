Gorda e a busca de Neil Labute por uma pedagogia da transgressão

De vez em quando um autor passa a atrair especial atenção de diretores e atores. O norte-americano Neil Labute é o dramaturgo da vez. Primeiro, foi Antonio Fagundes no solo Restos, que fez carreira bem-sucedida em São Paulo e está em cartaz no Rio. Na mão inversa, chega de lá Gorda, montagem dirigida pelo argentino Daniel Veronesi que estreia hoje no Teatro Procópio Ferreira, depois de atrair um grande público na temporada carioca. Outras peças desse autor vão subir aos palcos brasileiros em breve.

Curiosamente, em Restos, um casal apaixonado pode esconder a transgressão embutida na relação e o truque teatral do autor é conquistar a empatia do espectador antes de revelar o "desvio". Mas não dá para esconder o problema social que perpassa e interfere na relação amorosa de Gorda. Está no ponto de partida. Michel Bercovitch, indicado ao Prêmio Shell no Rio, interpreta um homem de classe média bem comum que, subitamente, se apaixona por uma mulher gorda, muito gorda.

Ela é vivida por Fabiana Karla, atriz conhecida por papéis cômicos, obrigada a fazer um exercício de contenção nesse papel. Afinal, em nenhum momento o autor ridiculariza a personagem, pelo contrário. Bibliotecária, leitora voraz de biografias, rápida no raciocínio, ela possui aquela capacidade de humor da tirada inteligente, é elegante, simpática. E o espectador, claro, se apaixona por ela rapidamente. Mas certamente também vai se identificar com a carga de preconceitos que desaba sobre ambos, vinda dos amigos de Tony, nome do personagem de Bercovitch.

Mouhamed Harfouch e Flávia Rubim interpretam respectivamente Caco e Joana, colegas de trabalho. São o lado negativo do espelho de comportamentos que pretende ser a peça. Eles despejam, sem qualquer traço politicamente correto, todo o seu preconceito contra a namorada do amigo. Joana, que trabalha no setor de contabilidade, ainda tempera tal comportamento com uma boa dose de ressentimento feminino. Afinal, ela estava tendo um caso com ele, um desses namoros "não ata, nem desata", quando ele conheceu, casualmente num restaurante, a gorda Helena. E se apaixonou.

Chama atenção a presença do diretor portenho nessa montagem, uma coprodução entre Brasil e Argentina. Afinal, Daniel Veronesi é hoje reconhecido como um dos grandes criadores da cena contemporânea, seja como encenador ou como dramaturgo. Algumas de suas encenações já passaram por festivais brasileiros, entre elas Espia Uma Mulher Que se Mata, pelo Porto Alegre em Cena, e A Forma Que se Desprega, Festival de Londrina. Todas tinham uma mesma característica, uma espécie de hiper-realismo, tudo parecia acontecer "ali e agora" no palco. Nada a ver com impressão de "improviso", mas de frescor. Tudo claramente elaborado para parecer acontecimento em tempo real. O assistente de Veronesi passou uma temporada no Rio e Veronesi, o próprio, ensaiou intensamente, na reta final, por dez dias.

Há uma técnica especial para alcançar tal impressão de realismo extremo? "É mesmo alguma coisa que ultrapassa o naturalismo", diz Bercovitch. "O texto propicia isso, mas Veronesi amplia com muita habilidade com uma linguagem quase cinematográfica no jeito que mostra as várias camadas do subtexto", diz. "E ele conhece muito o texto", completa Fabiana. "Antes de mais nada, ele fecha totalmente a quarta parede (aquela divisão imaginário entre palco e plateia). É como se o público não estivesse ali. Até os movimentos seguem essa linha. Tem momentos que a gente fica de costas. O público é um voyeur mesmo, aquele que observa pelo buraco da fechadura", diz Bercovitch. "O espectador parece que tem de fazer um esforço extra para ver, isso provoca uma inquietude interessante", diz Fabiana.

Para ela foi mais difícil ignorar a reação da plateia, porque é da natureza da comédia a triangulação com o espectador. "E o público reage mesmo. No Rio, as pessoas chegavam a falar alto na plateia. Agora tudo bem, mas no comecinho era estranho ignorar isso", comenta atriz. Tanto Restos quanto Gorda fazem pensar na busca de uma certa pedagogia às avessas. Na padronizada e controlada sociedade contemporânea, o autor parece querer mostrar ao espectador a importância da coragem de transgredir. Ainda que no campo pessoal. "Meu personagem hesita. O amigo dele até fala, "se fosse eu, não teria coragem"."

É difícil mesmo. A partir da relação pessoal, quebrar com um paradigma de comportamento que, em última instância, se liga à mercantilização. O padrão de beleza vigente faz sofrer, provoca angústia, mata em lipoaspirações, mas é muito lucrativo. Beleza pode ser comprada e, sobretudo, pode ser vendida: de cosméticos a cirurgias reparadoras, de roupas a carrões. "Quem nessa peça é o "gordo", no sentido negativo? O Caco, amigo do meu personagem, tem a chamada boa aparência, tem carro, mas se não sabe ouvir, não deixa ninguém falar, é tosco na forma de pensar, é obeso de preconceito." Mas o casal vai conseguir nadar contra a maré? Bem, aí é ver o espetáculo. Parece ser outra característica de Neil Labute. Surpreender no final.