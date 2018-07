Gorila de 38 anos morre no zoológico Principal estrela do zoo de Belo Horizonte, o gorila Idi Amin morreu ontem aos 38 anos, durante procedimento para tratamento de saúde. Por causa da idade avançada, ele sofria de insuficiência renal e osteoartrite. O resultado da necropsia deve ficar pronto em 30 dias. / KARINA NINNI, com AGÊNCIAS