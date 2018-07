Gorila nasce em zoológico de Belo Horizonte

Segundo a Fundação Zoo-Botânica da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), ainda não foi possível confirmar o sexo do novo morador do zoológico, pois o filhote, como é comum na espécie, fica agarrado ao ventre da mãe nos primeiros meses de vida. De acordo com o órgão, mãe e filho passam bem, mas a direção do zoológico pede compreensão por parte dos visitantes pois eles precisam de "tranquilidade e repouso".

De acordo com a direção do zoológico, Lou Lou e o filhote continuarão a ter acesso a todas as áreas do recinto de aproximadamente 2 mil metros quadrados. Mas o diretor da instituição, Gladstone Corrêa, afirmou que é normal que nas primeiras semanas a mãe busque um certo isolamento, em local de mais difícil visualização pelos visitantes, onde se sinta mais segura.

O nome do novo bebê será definido pelos moradores da capital por meio de "eleição", pois, segundo o prefeito Marcio Lacerda (PSB), nada "mais oportuno do que contar com a opinião da população" para a escolha.

Este tipo de animal está ameaçado de extinção e, segundo o presidente da Fundação Zoo-Botânica, Jorge Espeschit, o nascimento do filhote em cativeiro representa um passo importante para a "preservação da espécie". "Após tantos anos de trabalho, é gratificante perceber que estamos no caminho certo", avaliou. A reprodução já era tentada no local desde a década de 1970, sem sucesso.

Lou Lou, que tem 10 anos e pesa 68 quilos, chegou ao zoo de Belo Horizonte em outubro do ano passado, vinda da Inglaterra. O pai do novo filhote, o gorila Leon, de 15 anos e 130 quilos, saiu da Espanha para desembarcar na capital mineira no mesmo dia que Lou Lou. Imbi, de 14 anos e 75 quilos, está no local desde 2011, também vinda do Reino Unido e foi transferida para a capital para ser companheira de Idi Amin, gorila que por cerca de três décadas foi uma das principais atrações do zoo de Belo Horizonte e que morreu em março de 2012, aos 38 anos.