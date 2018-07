''Gosto de sondar o sofrimento humano''

NO SET - O diretor orienta DiCaprio, que vive o agente Teddy, destacado para investigar o sumiço de uma paciente num instituto psiquiátrico

Leonardo DiCaprio entra na sala em que o espera o reduzido grupo de jornalistas. Ele é mais alto do que parece na tela. Chega sorridente. "Hi, guys." DiCaprio está em Berlim mostrando o novo filme de Martin Scorsese, Shutter Island, adaptado do livro de Dennis Lehane. É a terceira adaptação de obras do autor (após Sobre Meninos e Lobos e O Preço da Verdade) e a quarta parceria do ator com o diretor (após Gangues de Nova York, O Aviador e Os Infiltrados). Se depender do público, ambos vão continuar filmando para sempre - o bloco de quatro filmes de Scorsese com DiCaprio formam o maior sucesso de bilheteria do cineasta. Os Infiltrados, especificamente, é o maior sucesso de sua carreira. Como mexer em time que está ganhando?

O que foi determinante para que você fizesse Ilha do Medo, Scorsese ou o roteiro?

Marty, claro. Neste negócio, seria louco se não me agarrasse a toda oportunidade de trabalhar com um diretor como ele. Mas o roteiro de Ilha do Medo era particularmente intrigante. Todo o filme se estrutura sobre esse homem que investiga o desaparecimento de uma mulher num instituto psiquiátrico. Ele carrega o peso de seu passado e lá pelas tantas a investigação muda o eixo. É ele que está sendo investigado, ou que se investiga. É um personagem que se fragiliza e isso é irresistível para um ator. O que me atrai é a possibilidade de sondar a dor humana e de me expressar em diferentes níveis, inusitados para o público e para mim. Tudo isso está em Ilha do Medo.

Como você se preparou?

Marty deixou claro que o filme precisava de um clima, de um tom para funcionar. Ele nos mostrou alguns filmes referenciais - filmes noir, como Laura, de terror, como A Ilha dos Mortos Vivos. Pessoalmente, assisti a documentários sobre as prisões psiquiátricas, que recorriam, nos anos 1940 e 50, à lobotomia e trabalhavam com drogas pesadas. Isso só acabou nos 60. Tínhamos um consultor no set, que nos explicava as diferentes patologias e psicoses de que tratava o roteiro. Marty se cercou, e nos cercou, de muita informação, mas eu confesso que o livro foi fundamental para mim. Em geral, quando existem buracos num roteiro, ou na construção do personagem, o ator inventa. Eu fui ao livro. Lehane me deu a construção para Teddy (o personagem).

Como você define a parceria com Scorsese? Há uma diferença de idade grande entre vocês...

Você quer dizer pai e filho, mestre e aprendiz... Embora sejamos de gerações diferentes, Marty e eu compartilhamos os mesmos interesses. Ele sabe muito mais do que eu, sobre a natureza humana e o cinema. Aprendo tanto que adoraria vê-lo participar de um quiz show. Ele conhece não apenas os filmes, mas os diretores, sabe tudo sobre as equipes, até quem foi o segundo assistente. Duvido que alguém saiba mais, no mundo. Mas o importante é a sintonia. Queremos sempre fazer o melhor filme para tocar as pessoas. Acho que a indiferença seria nosso castigo.

Já que o filme lida muito com esse universo da loucura, como você definiria a normalidade?

Em primeiro lugar, acho que ela não existe, porque cada pessoa é diferente para que possamos estabelecer um padrão. Acho necessário seguir certas regras - civilidade, por exemplo. Mas sou forçado a admitir que me considero perfeitamente normal. Nesta profissão, a gente vê cada coisa (risos).

Você já tinha visto Ilha do Medo?

Vi ontem, aqui em Berlim. Sabia que era forte, mas é mais forte ainda. O risco é as pessoas irem ver o filme esperando só um thriller psicológico para tomar sustos a cada dez minutos. A prática já me ensinou a reduzir minhas expectativas. O público nem sempre percebe o que queremos, embora também seja verdade que, às vezes, ele toma a dianteira e descobre coisas nas quais não pensamos. Ilha do Medo é um filme com camadas. Parte de um ponto para chegar a outro, completamente diferente. Gostaria que as pessoas percebessem isso.

Você virou um militante da causa ecológica. Por quê?

Meu nome está ligado a duas instituições, a Leonardo DiCaprio Foundation e o Leonardo DiCaprio.org, e eu também escrevi, produzi e narrei o documentário A Última Hora. Tenho usado o prestígio que o cinema me deu para tentar ajudar a desenvolver uma consciência global pelas questões ambientais. Antigamente, isso podia ser uma prática de alguns poucos iniciados, e conscientes. Hoje, é uma necessidade e uma forma de praticar a cidadania. Ninguém é cidadão, se não tiver preocupação pelo meio ambiente.