Gotículas de óleo são achadas em Roncador Um vazamento de gotículas de óleo foi identificado anteontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no Campo de Roncador, operado pela Petrobrás e situado na Bacia de Campos, no norte fluminense. A área é vizinha do Campo de Frade, operado pela petrolífera Chevron e palco de um grande vazamento, em novembro de 2011. Até ontem à noite não havia mancha na superfície. A quantia de óleo perdida não foi divulgada. O local do vazamento, a 500 metros da fronteira com Frade, foi localizado após inspeções submarinas feitas pela ANP. Foram coletadas amostras. / FÁBIO GRELLET com AP