Governador dá aval a tucanos para formatar modelo de campanha

Potencial candidato do PSDB na disputa à Presidência, o governador de São Paulo, José Serra, deu aval ao partido para que se comece a formatar as principais linhas de discurso que vão balizar a candidatura ao Palácio do Planalto. Em reuniões da cúpula do PSDB em São Paulo nos últimos dias, os tucanos já começaram a estruturar um modelo de campanha.

Quadros tradicionais do partido, que se reúnem na capital paulista semanalmente, vão levantar dados e temas que podem servir de subsídio para a disputa eleitoral. Participam da empreitada nomes como o do secretário da Educação de São Paulo, Paulo Renato Souza, o ex-secretário-geral da Presidência Eduardo Graeff e o vice-presidente executivo da sigla, Eduardo Jorge Caldas Pereira.

Nos últimos encontros, os tucanos também discutem a estrutura organizacional da campanha e os papéis que cada um deverá desempenhar. Reticente até aqui, Serra foi convencido por aliados da necessidade de escolher o staff e de participar mais incisivamente da montagem dos palanques estaduais. Além de encontros com lideranças tucanas regionais, o governador também tem conversado com quadros do PMDB de Estados que flertam com a campanha da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT). Nas reuniões, também ficou definido que o tucano terá de viajar mais para novas conversas, nos próximos dias.

Serra foi informado de que, só nesta semana, duas emissoras de TV que tradicionalmente realizam debates entre os candidatos à Presidência já têm reuniões marcadas para a formatação dos encontros e definição de datas.

Apesar dos avanços, o governador ainda pondera a conveniência de lançar uma eventual candidatura antes do prazo de desincompatibilização, em 3 de abril. Mas os líderes tucanos já estão debatendo como deve ser a convenção do partido que chancelará o candidato à Presidência, em junho. A maioria quer que o encontro seja fora de São Paulo, para dar um caráter nacional ao evento que marca o início da campanha.