Governador da BA defende 'trabalho decente' na OIT O governador da Bahia, Jaques Wagner, e o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, participaram hoje, em Genebra (Suíça), da 97ª Conferência Anual da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segundo a assessoria de Wagner em Brasília, o governador apresentou uma "Agenda de Trabalho Decente", contra a discriminação no trabalho, e afirmou que ela foi posta em prática, na Bahia, com apoio de empregadores e trabalhadores. "O melhor programa social que podemos aplicar é o da inclusão pela via do trabalho decente", disse Wagner. A OIT e o governo da Bahia assinaram um protocolo de cooperação técnica para apoiar a aplicação da agenda. O governador explicou que a agenda destaca a importância da igualdade de gênero no mundo do trabalho, particularmente em relação ao acesso a direitos, empregos e proteção social. De acordo com nota distribuída pela assessoria de Wagner, o diretor-geral da OIT, Juan Somavia, ao comentar a agenda da Bahia, afirmou que ela é "um modelo inovador para gerar mais e melhores empregos".