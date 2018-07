Governador da oposição na Bolívia corre risco de ser suspenso

A possibilidade de suspensão do governador de direita, com risco de uma nova onda de confrontos políticos, foi levantada depois que o governo de esquerda de Evo Morales anunciou que o vice-presidente apresentará uma denúncia no Ministério Público para que Costas seja processado por desacato.

Se a promotoria emitir uma acusação formal, em um prazo não determinado, Costas será suspenso durante o andamento do julgamento, deixando a oposição conservadora sem um de seus líderes que foi eleito recentemente como o primeiro governador autônomo de Santa Cruz, o reduto da direita local.

"Neste crime de desacato não há retratação possível, não há um pedido de desculpa. É um crime contra a função pública, contra a autoridade legal e democraticamente constituída", disse em entrevista coletiva o ministro da Defesa, Rubén Saavedra.

Costas, quem como prefeito de Santa Cruz liderou nos últimos quatro anos violentos protestos e até uma suposta tentativa de golpe contra Morales, é um dos três governadores opositores eleitos em abril, quando a Bolívia entrou em um regime de autonomias. Os outros seis são governistas.

Confirmando a decisão de García de processar o governador, Saavedra advertiu que "a única maneira possível de acabar com esse processo é mediante uma sentença judicial", que em caso de ser condenatória implicaria até três anos de prisão.

(Reportagem de Carlos A. Quiroga L.)