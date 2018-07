Governador da Província de Buenos Aires receberá papa O governador da Província de Buenos Aires, Daniel Scioli, está entre as autoridades que receberão o papa Francisco no Palácio Guanabara. Francisco chegou há pouco, de helicóptero, ao campo do Fluminense. Scioli sempre foi um dos políticos mais próximos do então cardeal Jorge Mario Bergoglio. Estão presentes cinco governadores brasileiros, além de Sérgio Cabral Filho (PMDB), do Rio: Agnelo Queiroz (PT-DF), Jaques Wagner (PT-BA), Teotônio Vilella Filho (PSDB-AL), Simão Jatene (PSDB-PA) e José Anchieta Júnior (PSDB-RR).