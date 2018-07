Governador de RR defende demarcação em ilhas A busca de uma solução intermediária para a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, é vista ao mesmo tempo com desconfiança e como alento pelo governador do Estado, José de Anchieta Júnior (PSDB). Na sua avaliação, a indicação de que prevalecerá um voto médio entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pode atenuar os efeitos da demarcação em área contínua, mas o formato a ser adotado é que gera polêmica. Anchieta defende a demarcação da Serra do Sol em ilhas, deixando espaço menor para os índios e mantendo os arrozeiros na região. O Supremo deverá manter a demarcação ininterrupta da reserva, como quer a União, mas imporá restrições para garantir a soberania do País e o princípio federativo. Uma das possibilidades em estudo, conforme um dos ministros da corte, seria a de excluir as áreas de fronteira da reserva. ?Dependendo da extensão dessa área, pode melhorar e muito a situação?, afirmou o governador, em entrevista concedida ontem em Brasília. Outra proposta em avaliação é a de manter a ocupação dos índios na fronteira, mas obrigar o Exército a instalar pelotões na região. Essa alternativa é vista com ressalvas pelo governador, já que o custo se tornaria exorbitante. A terceira proposta aventada por ministros do Supremo, mas prontamente contestada pelo governador, seria a de diminuir a área da reserva, que ocupa de 1,76 milhão de hectares. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.