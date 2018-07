Governador demite comandante da Polícia Militar em Sergipe

O comandante geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Péricles Menezes, foi demitido, no final de manhã desta terça-feira, 9, pelo governador Marcelo Deda (PT), depois de ter sido acusado de invadir a chácara de um comerciante no Robalo, zona de expansão de Aracaju, à procura de sua filha M., de 16 anos, que teria sido seqüestrada. Na queixa prestada na Delegacia Plantonista, no final da tarde da segunda-feira, o comerciante Paulo César Silveira Santana diz que o coronel Péricles Menezes chegou a sua chácara alegando que a sua filha havia sido seqüestrada "e que ele era o autor do seqüestro". Disse, também, que "a violência foi tamanha que os policiais derrubaram o portão da entrada", acrescentando que "não entende o porquê dos familiares estarem sendo perseguidos por policiais militares". Toda essa confusão começou quando a garota foi impedida pelo pai a ir a festa de 15 anos em um condomínio na Aruana, disse Paulo César. Chateada, e menina saiu de casa na sexta-feira e no sábado foi para a festa. A partir daí existem desencontros: Paulo César afirma que soube por adolescentes amigos de seu filho e da filha do comandante, que a menina estava numa casa de uma tia. A assessoria de imprensa da PM dá outra versão. O coronel Aguinaldo Ramos, chefe do setor de Comunicação Social da PM, disse que o coronel Péricles foi buscar a menina na região do Mosqueiro, mas não sabe informar exatamente em que local, o que contraria a história contada por Paulo César. A PM também nega que tivessem ido diversas viaturas na chácara no Robalo, mas somente uma, com um tenente chamado Eron, que era oficial de dia, e fora designado pelo próprio comandante para averiguar a situação. Coronel Ramos também nega que a PM tenha derrubado o portão da chácara, mas disse que o ato foi cometido pela mulher do comandante geral que chegara antes dos policiais por achar que a filha dela estava no local. O coronel Alberto Magno Silvestre é o novo comandante geral da Polícia Militar de Sergipe e deve assumir o cargo na noite de quarta-feira, em solenidade no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). Essa é a segunda vez que PM sergipana se envolve em casos emblemáticos. Em julho passado, a PM fez uma grande operação policial para procurar um cão basset, chamado Pitoco, pertencente ao filho do governador Marcelo Deda, que havia fugido do Palácio de Veraneio, residencial oficial do governo sergipano. Até uma sindicância foi aberta para apurar o sumiço de Pitoco.