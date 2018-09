Governador do Alagoas pede doações para vítimas O governador do Alagoas, Teotônio Vilela Filho, solicitou hoje, durante entrevista à rádio "O Jornal AM 710", o apoio da sociedade e pediu urgência das ações do governo para reduzir os estragos causados pelas enchentes que atingiram 21 municípios alagoanos nos últimos dias.