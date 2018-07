Governador do Banco de Israel mira presidência do país--mídia

O jornal financeiro Calcalist afirmou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está pressionando para a nomeação de Fischer como presidente e está discutindo o assunto com grandes nomes do partido Likud.

Já o Globes noticiou que Fischer falou do assunto com seus amigos no Banco de Israel e com políticos.

Um porta-voz do Banco de Israel se pronunciou sobre a matéria do Calcalist. "Não sei nada sobre isso", declarou. E sobre a do Glodes disse: "É completamente sem fundamento".

O gabinete do primeiro-ministro se negou a comentar as reportagens.

Fischer, de 68 anos, começou em 2010 um segundo e último mandato no Banco de Israel e foi muito elogiado por ter feito a economia israelense passar pela crise financeira mundial com poucos danos.

Ele tentou substituir Dominique Strauss-Kahn como diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2011, mas não teve autorização para se candidatar porque tem mais de 65 anos.

O Calcalist disse que Fischer pode ter dificuldades em virar presidente porque se mudou para Israel em 2005 e é visto como norte-americano.

(Por Steven Scheer)