Governador do RJ se solidariza com TV Bandeirantes O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, enviou uma nota de solidariedade à direção da TV Bandeirantes na capital fluminense por meio da qual manifestou "sentimentos de pesar" pela morte do cinegrafista da emissora, Gelson Domingos da Silva, ocorrida hoje, na favela Antares, zona oeste do Rio, durante uma operação policial.