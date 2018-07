Governador gaúcho volta a falar em rigor na apuração O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, voltou a falar em rigor na apuração das causas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, que matou 235 pessoas. "O mais importante agora é tentar preservar ao máximo a vida das pessoas que sobreviveram e as que estão hospitalizadas. E (cobrar) rigor profundo na apuração das responsabilidades", disse após encontro com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.