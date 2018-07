Governador republicano de Nova Jersey elogia resposta de Obama a Sandy

Christie atacou Obama repetidamente durante a campanha presidencial dos EUA e disse que o democrata não merecia um segundo mandato na Casa Branca. Obama enfrenta o republicano Mitt Romney na eleição de 6 de novembro.

Mas nesta terça-feira, poucas horas após a tempestade derrubar a energia para 2,4 milhões de pessoas no Estado ao sul de Nova York, Christie elogiou Obama e a Agência Federal de Gerenciamento de Emergência (Fema, na sigla em inglês) em entrevistas em quase todas as grandes redes de televisão do país.

"A resposta do governo federal foi ótima. Eu estava no telefone à meia-noite novamente ontem à noite com o presidente pessoalmente", disse ele ao programa "Today", da NBC.

"O presidente tem sido notável nisso. O pessoal da Fema... tem sido excelente", disse Christie, que chegou a ser cotado como candidato republicano para a Casa Branca ou como possível vice de Romney.

O elogio do governador acontece apenas uma semana antes da eleição presidencial, com as pesquisas mostrando a corrida praticamente empatada. A tempestade causou estragos em toda a Costa Leste, forçando Obama e Romney a suspender suas campanhas.

No programa "CBS This Morning", Christie disse que falou com Obama por três vezes na segunda-feira.

Obama declarou na Nova Jersey como uma área de grande desastre para que o Estado possa receber rapidamente ajuda federal.

"Eu não posso agradecer ao presidente o suficiente por isso", disse Christie à CBS.