Governador Sérgio Cabral inaugura UPP da Rocinha

O patrulhamento será feito por motocicletas e contará com apoio de cem câmeras de segurança instaladas no local. A cerimônia de inauguração contou com a presença do Secretário de Estado de Segurança, José Mariano Beltrame, e o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho. "Não temos nenhuma ilusão. Essa é uma comunidade como qualquer outro bairro, onde a criminalidade vai tentar continuar, seja no tráfico de drogas, seja no enfrentamento com a polícia", afirmou Cabral.

O governador destacou que a comunidade esperou durante 30 anos por esse momento, e que a partir de agora a polícia chegou ao local para ficar. "Nossa política é permanente. Essa conquista veio para cá e vocês não podem permitir que ela seja perdida", disse aos moradores que lotavam a praça Ailton Rosa, onde foi realizada a cerimônia. Também participaram da inauguração personalidades e atletas que desenvolvem projetos sociais na comunidade, como o jogador Zico.