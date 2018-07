Governadora leva ajuda a desabrigados em Altamira-PA A governadora do Pará, Ana Júlia Carepa (PT), visitou hoje a cidade de Altamira, no sudoeste do Estado, castigada no sábado por uma forte chuva que provocou o rompimento de barragens e alagamento em 14 bairros. No avião da governadora estavam 2.500 cestas básicas, mil colchões e medicamentos para as famílias desabrigadas. Pela cidade ainda há muito lixo nas ruas e marcas da violência da correnteza, que arrastou pontes de madeira, destruindo barracos que encontrava pela frente.